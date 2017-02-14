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14 фев 2017

Hyundai Creta продолжает удерживать лидерство в SUV-сегменте российского рынка

Hyundai Creta продолжает удерживать лидерство в SUV-сегменте российского рынка
Автор фото: фликр.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования состояния SUV-сегмента первичного автомобильного рынка в России я январе текущего года.

Согласно данным аналитиков Автостата, в прошлом месяце самым популярной моделью в сегменте кроссоверов и внедорожников стала относительно недавняя новинка южнокорейского автопроизводителя Hyundai – кроссовер Creta. Этот автомобиль появился в нашей стране только в августе прошлого года и с момента выхода на рынок демонстрировал стабильно высокие результаты продаж, пока не возглавил рейтинг своего сегмента. Так, в январе официальные дилеры Hyundai передали в руки своих российских клиентов 2 565 экземпляров этой модели. В общем же рейтинге среди всех моделей, официально представленных в России, Hyundai Creta занял 5-ое место.

Прежний фаворит сегмента – французский кроссовер Renault Duster поначалу спорил с Hyundai Creta за первое место в SUV-сегменте, с течением времени его позиции ослабели и в прошлом месяце он вышел только на второе место по популярности в сегменте и на 8-ое в общем зачете. В количественном же выражении, объемы продаж бывшего лидера составили 1 848 экземпляров, что на 22,3% ниже результатов января 2016 года.

«Тройку» лидеров закрывает совместная разработка американского и российского автогигантов – внедорожник Chevrolet Niva. За первый месяц 2017 года продажи этой модели подскочили на 41,3%, до 1 670 экземпляров. Такой высокий показатель позволил этой модели не только войти в ТОП-3 своего сегмента, но и в ТОП-10 по рынку в целом (9-ое место).

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При написании новости использовалась информация:
АЕБ, АвтоБизнесРевю, Автостат

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