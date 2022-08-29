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29 авг 2022

Hyundai Elantra сравнили с Dodge Charger в дрэге

Hyundai Elantra сравнили с Dodge Charger в дрэге

Если раньше американская молодежь  любила гонять на маслкарах, то теперь их предпочтения направлены на небольшие заряженные седаны европейского и азиатского производства, дескать у последних есть только одни преимущества - динамики много, но моторы - гораздо экономичнее,  да и с точки зрения экологии пользы больше.

Занятно, но местные блогеры решили сравнить, а так ли много преимуществ у машин перед "старой школой". Испытания выбрали классические - старые добрые гонки. На трассу вывели четырехдверный Dodge Charger и Hyundai Elantra N. Под капотом первого находится 375-сильный мотор V8, а у второго двухлитровый двигатель с турбонаддувом, мощность которого составляет 280 лошадиных сил. Разница существенная, на первый взгляд, но на стороне "корейца" более легкий вес (преимущество в 500 килограмм).

К сожалению, заезды показали, что Elantra проигрывает своему сопернику, правда, автомобиль и так выступил достойно - постоянно сидел на хвосте у Charger.

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