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4 фев 2019

Hyundai готовят заряженный кроссовер

Hyundai готовят заряженный кроссовер

Инсайдеры в компании утверждают, что в скором времени публике представят заряженную  версию кроссовера Tucson, которая станет конкурентом таким автомобилям как,  Cupra Ateca и Audi SQ5

Разумеется, сейчас нет никакой конкретики относительно автомобиля в целом. Нет никакой информации ни о силовых установках, ни об оснащении. Однако, издание Auto Express, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Tucson N оснастят неким двигателем, мощность которого составит 345 лошадиных сил.  Кроссовер будет разгоняться до первой «сотни» менее чем за шесть секунд. Модель останется флагманом N-линейки Hyundai до тех пор, пока не состоится дебют гибридного суперкара, который способен составить конкуренцию Porsche и Ferrari.  Кстати, никаких конкретных дат относительно выхода этого автомобиля до сих пор не заявлено.

Интересно, доберется ли заряженный кроссовер до нашего рынка. Есть небольшая надежда на то, что это произойдет. Дело в том, что недавно концерн  объявил о том, что привезет в Россию хот-хэтч i30 N. Модель сертифицировали для отечественного рынка с двумя двигателями — 249 и 275 сил — и шестиступенчатой «механикой».

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При написании новости использовалась информация:
Autoexpress, Авто.ру

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