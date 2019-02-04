Hyundai готовят заряженный кроссовер

Инсайдеры в компании утверждают, что в скором времени публике представят заряженную версию кроссовера Tucson, которая станет конкурентом таким автомобилям как, Cupra Ateca и Audi SQ5

Разумеется, сейчас нет никакой конкретики относительно автомобиля в целом. Нет никакой информации ни о силовых установках, ни об оснащении. Однако, издание Auto Express, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Tucson N оснастят неким двигателем, мощность которого составит 345 лошадиных сил. Кроссовер будет разгоняться до первой «сотни» менее чем за шесть секунд. Модель останется флагманом N-линейки Hyundai до тех пор, пока не состоится дебют гибридного суперкара, который способен составить конкуренцию Porsche и Ferrari. Кстати, никаких конкретных дат относительно выхода этого автомобиля до сих пор не заявлено.

Интересно, доберется ли заряженный кроссовер до нашего рынка. Есть небольшая надежда на то, что это произойдет. Дело в том, что недавно концерн объявил о том, что привезет в Россию хот-хэтч i30 N. Модель сертифицировали для отечественного рынка с двумя двигателями — 249 и 275 сил — и шестиступенчатой «механикой».