Hyundai и Kia отзовут полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания

Из-за риска возгорания двигателя в сервис отправятся седаны Kia Optima и кроссоверы Hyundai Santa Fe

В США Hyundai и Kia объявили о масштабной сервисной акции. Всего отзывная кампания затронет 591 тыс. корейских автомобилей, сообщает Car and Driver. Причина — риск утечки тормозной жидкости из-за дефекта в антиблокировочной системе, что может привезти к возгоранию двигателя. Всего в сервис отправятся 440 тыс. седанов Kia Optima, которые были произведены в 2013-2015 годах. Также отзыв затронет 151 тыс. кроссоверов Hyundai Santa Fe 2013-2015 годов.

Как сообщает The Washington Post, компания Hyundai уже обратилась к владельцам машин с просьбой временно отказаться от парковки машин в гараже.На данный момент известно о 15 случаях возгорания двигателей на автомобилях Hyundai и о восьми — на Kia. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Kia начнет отзывную кампанию 15 октября. Сервисная акция Hyundai стартует чуть позже, 23 октября. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.