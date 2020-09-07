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7 сен 2020

Hyundai и Kia отзовут полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания

Hyundai и Kia отзовут полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
Автор фото: фирма-производитель

Из-за риска возгорания двигателя в сервис отправятся седаны Kia Optima и кроссоверы Hyundai Santa Fe

В США Hyundai и Kia объявили о масштабной сервисной акции. Всего отзывная кампания затронет 591 тыс. корейских автомобилей, сообщает Car and Driver. Причина — риск утечки тормозной жидкости из-за дефекта в антиблокировочной системе, что может привезти к возгоранию двигателя. Всего в сервис отправятся 440 тыс. седанов Kia Optima, которые были произведены в 2013-2015 годах. Также отзыв затронет 151 тыс. кроссоверов Hyundai Santa Fe 2013-2015 годов.

Как сообщает The Washington Post, компания Hyundai уже обратилась к владельцам машин с просьбой временно отказаться от парковки машин в гараже.На данный момент известно о 15 случаях возгорания двигателей на автомобилях Hyundai и о восьми — на Kia. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Kia начнет отзывную кампанию 15 октября. Сервисная акция Hyundai стартует чуть позже, 23 октября. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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