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30 ноя 2018

Hyundai и KIA получат российские агрегаты

Hyundai и KIA получат российские агрегаты

Не менее 70 процентов моделей, которые выпускает петербургский завод «Хендэ мотор мануфактуринг рус», должны будут комплектоваться моторами и коробками передач российского производства

Такое условие должно быть выполнено в рамках очередного СПИК (Специнвестконтракт), который  будет подписан между производителем и правительством уже этой зимой.  При выполнении этого и других условий автопроизводитель получит  налоговые льготы и другие государственные преференции. На данный момент документ уже согласован межведомственной комиссией.

Что касается российского производства моторов, то речь идет о локализации тех агрегатов, которые поставляются на данный момент из Китая.  Вполне возможно, что нынешнее заключение Специнветконтракта  отвечает недавним планам компании по  строительству в Петербурге нового завода по производству двигателей. Предполагается, что новая площадка будет производить до 150 тыс. двигателей в год. В любом случае, если производство тем или иным способом будет локализовано, то российскими комплектующими будет оснащена большая часть автомобилей концерна.  К сожалению, пока не ясно, скажется ли российская локализация агрегатов на конечной цене автомобилей.

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