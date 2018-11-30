Hyundai и KIA получат российские агрегаты

Не менее 70 процентов моделей, которые выпускает петербургский завод «Хендэ мотор мануфактуринг рус», должны будут комплектоваться моторами и коробками передач российского производства

Такое условие должно быть выполнено в рамках очередного СПИК (Специнвестконтракт), который будет подписан между производителем и правительством уже этой зимой. При выполнении этого и других условий автопроизводитель получит налоговые льготы и другие государственные преференции. На данный момент документ уже согласован межведомственной комиссией.

Что касается российского производства моторов, то речь идет о локализации тех агрегатов, которые поставляются на данный момент из Китая. Вполне возможно, что нынешнее заключение Специнветконтракта отвечает недавним планам компании по строительству в Петербурге нового завода по производству двигателей. Предполагается, что новая площадка будет производить до 150 тыс. двигателей в год. В любом случае, если производство тем или иным способом будет локализовано, то российскими комплектующими будет оснащена большая часть автомобилей концерна. К сожалению, пока не ясно, скажется ли российская локализация агрегатов на конечной цене автомобилей.