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25 авг 2022

Hyundai и Kia предупредили своих клиентов о возгорании машин

Hyundai и Kia предупредили своих клиентов о возгорании машин

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) объявило об отзыве 281 447 автомобилей Kia и Hyundai на американском рынке из-за риска возгорания

Интересный факт - причина дефекта не уточняется. Более того, по заявлениям местных СМИ автопроизводитель сам находится в процессе поисков. Отзыв же был объявлен по причине нескольких случаев возгорания машин в различных регионах. К примеру,  шесть машин сгорел в Канаде, причем возгорание произошло в момент, когда автомобили просто стояли перед домами своих владельцев.

Стоит отметить, что Palisade представлен на российском рынке, однако загорались ли такие автомобили в нашей стране, неизвестно.

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