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11 фев 2025

Hyundai и Kia запретили своим сотрудникам использовать DeepSeek

Hyundai и Kia запретили своим сотрудникам использовать DeepSeek

Корейские компании объявили о полном запрете на использование китайского искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek для своих офисных сотрудников

В ходе внутренних проверок был выявлен высокий риск утечки данных, связанный с использованием DeepSeek. Компании опасаются, что конфиденциальная информация, включая стратегические разработки и бизнес-планы, может попасть в руки третьих лиц, включая китайские государственные структуры. В условиях глобальной конкуренции и роста напряженности в сфере технологической безопасности Hyundai Motor Group приняла меры по усилению защиты корпоративных данных.

Помимо Hyundai и Kia, запрет также коснулся ключевых дочерних предприятий: Hyundai Mobis, Hyundai Wia, Hyundai Glovis и Hyundai Transys. В ближайшее время аналогичные меры будут введены и в зарубежных представительствах Hyundai Motor Group, что подчеркивает глобальный масштаб обеспокоенности компании вопросами кибербезопасности.

При написании новости использовалась информация:
etnews

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