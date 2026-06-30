Hyundai может отказаться от бензиновых версий моделей в пользу гибридов

Hyundai рассматривает возможность перевести большинство своих моделей исключительно на гибридные силовые установки. О планах компании рассказал глава австралийского подразделения Hyundai Гэвин Дональдсон, отметив, что подобный сценарий становится практически неизбежным

По словам руководителя, успех Toyota показывает высокую эффективность такой стратегии. Японский производитель уже отказался от бензиновых версий ряда популярных моделей, включая Camry, Land Cruiser, RAV4, Sequoia и Sienna, предлагая их только в гибридных модификациях.

В Hyundai считают, что переход от традиционных двигателей внутреннего сгорания к гибридным и полностью электрическим силовым установкам является естественным этапом развития рынка. При этом компания пока не объявила о конкретных сроках изменения продуктовой линейки.

На данный момент в линейке Hyundai отсутствуют модели, которые предлагаются исключительно с гибридной установкой. При этом только четыре модели оснащаются исключительно двигателями внутреннего сгорания. Это Kona, Elantra N, Santa Cruz и Venue.

Если стратегия будет реализована, первыми на полностью гибридную схему могут перейти более крупные представители марки. Среди вероятных кандидатов называются Sonata, Santa Fe и Palisade. Компактные и наиболее доступные модели при этом могут сохранить традиционные бензиновые двигатели ради привлекательной стоимости.