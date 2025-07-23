Hyundai начала изучать Xiaomi SU7 на корейских испытательных площадках

Компания Hyundai начала официальное тестирование китайского электрокара Xiaomi SU7 в Южной Корее. Несколько экземпляров модели были замечены на территории исследовательского центра Namyang в Хвасонге, а также возле штаб-квартиры компании в Сеуле

Это первый случай, когда Hyundai использует в исследовательских целях автомобили Xiaomi. До этого компания уже проводила аналогичный бенчмаркинг по моделям Tesla и BYD. Эксперты отмечают, что Hyundai проявляет все больший интерес к технологиям, которые внедряются в китайских электрокарах, особенно в области цифровых интерфейсов.

В частности речь идет об операционной системе HyperOS, которую уже начинают сравнивать с фирменной системой Hyundai BlueLink. Корейский автопроизводитель планирует использовать полученные данные при разработке следующего поколения информационно-развлекательных систем и других цифровых технологий.