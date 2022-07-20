Hyundai разрабатывает бюджетный электрокар для Европы

Hyundai не собирается прекращать продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе до 2035 года, однако разработка электромобилей для рынка Старого света ведется!

На данный момент инженеры корейского концерна работают над бюджетной моделью, чья стоимость не превысит двадцати тысяч евро - об этом заявил глава отдела маркетинга Hyundai Motor Europe Андреас-Кристоф Хофманн в интервью изданию Automotive News Europe. Стоит сказать, что основной упор в дальнейшем Hyundai сделает на разработку полноразмерных моделей.

В планах у Hyundai до конца десятилетия выпустить 11 новых электромобилей, что существенно увеличит долю таких машин в общем объеме продаж. В первой половине этого года на электрокары приходится 16% от всех проданных машин концерна.