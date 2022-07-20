Автомобильный портал Motorpage
20 июл 2022

Hyundai разрабатывает бюджетный электрокар для Европы

Hyundai разрабатывает бюджетный электрокар для Европы

Hyundai не собирается прекращать продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе до 2035 года, однако разработка электромобилей для рынка Старого света ведется!

На данный момент инженеры корейского концерна работают над бюджетной моделью, чья стоимость не превысит двадцати тысяч евро - об этом заявил глава отдела маркетинга Hyundai Motor Europe Андреас-Кристоф Хофманн в интервью изданию Automotive News Europe.  Стоит сказать, что основной упор в дальнейшем Hyundai сделает на разработку полноразмерных моделей.

В планах у Hyundai до конца десятилетия выпустить 11 новых электромобилей, что существенно увеличит долю таких машин в общем объеме продаж. В первой половине этого года на электрокары приходится 16% от всех проданных машин концерна.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Dongfeng выпустил дешевый кроссовер

20 июля 2022

В России могут перестать взимать транспортный налог

20 июля 2022

Maserati вывела на тесты свой флагманский электрокар

20 июля 2022
Lada Largus (2020) вид спереди

АвтоВАЗ сможет выпустить малую партию «Ларгусов»

20 июля 2022

Спрос на автокредиты в России вырос

20 июля 2022
Porsche Mission E Cross Turismo Concept 2018 вид сбоку сзади

Porsche готовится к выпуску нового электрокара, но каким он будет?

20 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"
Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...»
Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 6 1