Hyundai Solaris обзавелся спортивной версией – ждем еще универсал!

Гамма версий седана Hyundai Solaris для России пополнилась исполнением под названием Sportline. Отличия от других комплектациях – дизайнерские штрихи и новые опции

Давайте разберемся сразу - по технике новый Solaris Sportline ничем не отличается об обычных «Солярисов». Здесь установлен такой же атмосферный мотор 1.6, который развивает 123 лошадиные силы и работает в паре с 6-ступенчатым автоматом или 6-ступенчтой механикой. До сотни такая машина разгоняется за 11.2 секунды, а максимальня скорость не превышает 192 километров в час.

Зато Solaris Sportline будет красивым. Во-всяком случае спойлер на крышке багажника и боковые молдинги (вот и все отличия за исключением шильдиков) должны этому способствовать.

А что там насчет универсала? Здесь все интересно - на днях наши коллеги из Motor сообщили что в Сибири фотошпионам попался новый Hyundai Solaris: в объектив папарацци попали два тестовых автомобиля в форм-факторах седана и кросс-универсала. Вероятно разработкой последнего занимается именно российское подразделение Hyundai,так как у глобальной модели такой версии сроду не было. Скорее всего ставку на практичный кузов решили сделать, чтобы потеснить семейство Vesta SW/Vesta SW Cross.