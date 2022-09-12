Hyundai заменит модель i30 кроссовером

Жизнь автомобильной марки очень сильно зависит от потребительских предпочтений - ибо они формируют модельный ряд, отправляя в забытье ту или иную машину.

Сейчас что-то похожее происходит с хэтчбеком i30 – спрос на машину падает и руководство корейского концерна стоит на перепутье, а что делать с моделью дальше. Как сообщает технический консультант компании Альберт Бирманн, здесь могут произойти два сценария. Первый – «мягкий». Он подразумевает под собой сохранение модели, но лишь на тех рынках, где спрос на нее устойчив, например, в Бразилии или Индии.

Согласно второму сценарию, от машины откажутся полностью, но идеологический преемник у i30 появится, правда, создадут его совершенно в ином форм-факторе – кроссоверов.