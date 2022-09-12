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12 сен 2022

Hyundai заменит модель i30 кроссовером

Hyundai заменит модель i30 кроссовером
Автор фото: фирма-производитель

Жизнь автомобильной марки очень сильно зависит от потребительских предпочтений - ибо они формируют модельный ряд, отправляя в забытье ту или иную машину.

Сейчас что-то похожее происходит с хэтчбеком i30 – спрос на машину падает и руководство корейского концерна стоит на перепутье, а что делать с моделью дальше. Как сообщает технический консультант компании Альберт Бирманн, здесь могут произойти два сценария. Первый – «мягкий». Он подразумевает под собой сохранение модели, но лишь на тех рынках, где спрос на нее устойчив, например, в Бразилии или Индии.

Согласно второму сценарию, от машины откажутся полностью, но идеологический преемник у i30 появится, правда, создадут его совершенно в ином форм-факторе – кроссоверов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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