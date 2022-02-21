Илон Маск хочет победить пробки Майами при помощи тоннелей

Невзирая на различные сложности, вроде заторов, Илон Маск считает свой проект Tesla-тоннелей в Лас-Вегасе успешным, да настолько, что готов запустить его очередную версию в Майами

Предполагается построить десятикилометровую сеть тоннелей с семью станциями высадки пассажиров, на которую пустят несколько десятков электрокаров Tesla. Реализация проекта будет стоить от 185 до 220 миллионов долларов и займёт три года. Любопытно, но в случае успеха Маск желает увеличить свою сеть вдвое, чтобы покрыть ею весь центр города. Изначальная пропускная способность дороги составит 7500 пассажиров в час.

Самое интересное – Маск получил официальное одобрение от властей Майами на строительство. Они, в свою очередь, заявили, что тоннели могут действительно стать радикальным средством борьбы с городскими пробками. Отметим, к проекту Tesla уже проявили интерес власти штата Техас.