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21 фев 2022

Илон Маск хочет победить пробки Майами при помощи тоннелей

Илон Маск хочет победить пробки Майами при помощи тоннелей

Невзирая на различные сложности, вроде заторов, Илон Маск считает свой проект Tesla-тоннелей в Лас-Вегасе успешным, да настолько, что готов запустить его очередную версию в Майами

Предполагается построить десятикилометровую сеть тоннелей с  семью станциями высадки пассажиров, на которую пустят несколько десятков электрокаров Tesla. Реализация проекта будет стоить от 185 до 220 миллионов долларов и займёт три года.  Любопытно, но в случае успеха Маск желает увеличить свою сеть вдвое, чтобы покрыть ею весь центр города. Изначальная пропускная способность дороги составит 7500 пассажиров в час.

Самое интересное – Маск получил официальное одобрение от властей Майами на строительство. Они, в свою очередь, заявили, что тоннели могут действительно стать радикальным средством борьбы с городскими пробками. Отметим, к проекту Tesla уже проявили интерес власти штата Техас. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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