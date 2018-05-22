Неудачный запуск в производство Tesla Model 3 привел к гигантским убыткам для компании, которые продолжают расти как снежный ком.

В начале июня акционерам Tesla предстоит переизбрать совет директоров и выбрать председателя правления компании. Консультанты из Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовали им разделить посты председателя правления и генерального директора компании. Сегодня обе позиции занимает Илон Маск.

Разделение постов, при котором пост председателя правления Tesla перейдет независимому руководителю по мнению ISS должна повысить эффективность работы компании, так как сегодня Маск мало уделяет ей внимания из-за того, что реализует еще несколько проектов. Кроме того, в ISS предлагают избавиться от двух членов совета директоров: инвестора Антонио Грасиаса и сына медиамагната Руперта Мердока Джеймса Мердока. Вопрос об их переизбрании будет решаться на собрании акционеров 5 июня. Грасиас потерял роль независимого члена совета директоров после того как в прошлом году его компания оказала консультационные услуги Tesla, а Мердок, по мнению ISS занимает посты в слишком большом количестве советов директоров в различных компаниях.

Сам Илон Маск традиционно сделал вид, что он никаких рекомендаций не видел, отказавшись комментировать предложения ISS. Вместо этого он поделился информацией о том, что двухмоторная версия Tesla Model 3 «просто восхитительна». По его словам разгон до 60 миль/час (96 км/ч) у двухмоторной полноприводной Model 3 занимает всего 3,5 секунды, ее максимальная скорость составит 250 км/ч. Маск заявил, что такой вариант будет стоить около 78 тысяч долларов и уже сравнил Model 3 с… BMW M3, заявив, что электромобиль и разгоняется быстрее и управляется лучше.