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14 дек 2021

Илон Маск стал человеком года

Илон Маск стал человеком года

Теперь лицо Маска можно лицезреть на обложке журнала Time, который признал его человеком года

Да, по версии СМИ Илон Маск считается очень влиятельным человеком. Причем наши зарубежные коллеги отмечают не только его достижения в автомобильной отрасли, но и в ракетном строительстве. Занятно, но высоко оценили и его ведение Твиттера. Оказывается, его короткие посты, которые не превышают ста сорока знаков оказывали влияние на рынок ценных бумаг и стоимость акций.

«Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От кризиса изменения климата, который угрожает самому существованию [человека], от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает в себе темы этого года лучше, чем человек 2021 года — Илон Маск», — объявил главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.

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