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6 окт 2023

Импорт автомобилей в Россию увеличился в 3,5 раза

Импорт автомобилей в Россию увеличился в 3,5 раза

Согласно данным, опубликованным Федеральной таможенной службой России, с начала 2023 года Акцизный центр электронного декларирования выдал соответствующие документы на 414 726 автомобилей, что в 3,5 раза больше, чем за этот же период 2022 года

Большая часть (97%) из общего объема привезенных машин в этом году были импортированы из Китая. Таким образом, оборот товаров в данной категории между странами вырос более, чем в 5 раз. Если рассматривать эти значения в денежном эквиваленте, то сумма, перечисленная в федеральный бюджет утилизационного сбора в 2023 году, составила 279 млрд рублей.

Отметим, что количество официально представленных Китайских марок в России постоянно растет. На данный момент уже более 20 брендов из Поднебесной привозят автомобили на российский рынок. Доля китайских автомобилей на российском рынке достигла 46% после ухода многих иностранных производителей. В итоге сейчас в России доля корейцев составляет 8%, японцев - 6%, а европейцев - 5%.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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