Импорт китайских автомобилей в Россию продолжает снижаться второй месяц подряд

В мае 2025 года Россия вновь сократила объем закупок китайских легковых автомобилей. По данным таможенной статистики КНР, импорт упал более, чем на 25%, по сравнению с апрелем и составил 371,4 миллиона долларов. Это уже второй месяц подряд, когда сокращается импорт китайских автомобилей на российский рынок

В апреле объем импорта сократился на 16,2%. Из-за этого Россия потеряла статус главного импортера китайских легковых авто, переместившись с первой позиции на шестую. В мае тенденция продолжилась, и Россия упала на седьмое место в рейтинге крупнейших импортеров.

Лидером по закупке китайских машин теперь является Бразилия, (увеличила закупки на четверть, до 747,9 миллиона долларов). Второе место заняли Объединенные Арабские Эмираты, подскочив с седьмого места благодаря росту поставок в 1,6 раза до 720,7 миллионов долларов. Великобритания с более скромным приростом в 20% (до 642,9 миллиона долларов) заняла третью позицию.

В целом, за май Китай увеличил экспорт автомобилей на 9%, доведя его до рекордных 9,3 миллиарда долларов. На долю России при этом пришлось всего 4% от общего объема поставок. Это может свидетельствовать как о перенасыщении российского рынка, так и о влиянии макроэкономических факторов, включая высокий уровень складских остатков, колебания курса валют и снижение потребительского спроса. Аналитики не исключают, что сокращение импорта может отразиться на ценах и ассортименте китайских моделей в российских автосалонах, а также подтолкнуть производителей к локализации производства.

