Индивидуальные тарифы ОСАГО начнут работать с 24 августа

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Ранее он был одобрен Госдумой и Советом Федерации

Совсем скоро страховые компании смогут самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Центробанком. Они будут делать это с учетом личностных характеристик автомобилиста и лиц, допущенных им к управлению машиной. При этом ограничение на максимальный размер стоимости полиса ОСАГО сохраняется.

Лихачи будут платить по повышенному тарифу. К грубым нарушениям относятся проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу или управление автомобилем в состоянии опьянения. Правда, все эти факторы могут учитываться лишь в случае фиксации нарушения сотрудником ДПС. Соответственно, штрафы с камер не повлияют на стоимость страховки.