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11 окт 2017

Иностранцев все же заставят менять водительские права на российские

Иностранцев все же заставят менять водительские права на российские

Несмотря на то, что бизнесу удалось пролоббировать признание национальных водительских удостоверений Белоруссии и стран, где российский язык является государственным наравне с российскими для тех, кто работает водителем, в МВД не оставляют попыток заставить гастарбайетров менять свои водительские удостоверения.

Новый законопроект, опубликованный на сайте нормативно-правовых актов государственных учреждений России, предусматривает обязательную замену национальных водительских удостоверений на российские через полгода после получения гражданства в нашей стране или же просто въезда в страну.

В ведомстве это объясняют тем, что в некоторых странах водительское удостоверение выдается пожизненно, соответственно, иностранцы продолжают ездить с ними и в России, не зная ни Правил дорожного движения, ни, порой даже русского языка. Это позволяет им уклоняться от медицинского обследования, которое является обязательным при обмене национальных водительских удостоверений на российские.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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