Несмотря на то, что бизнесу удалось пролоббировать признание национальных водительских удостоверений Белоруссии и стран, где российский язык является государственным наравне с российскими для тех, кто работает водителем, в МВД не оставляют попыток заставить гастарбайетров менять свои водительские удостоверения.

Новый законопроект, опубликованный на сайте нормативно-правовых актов государственных учреждений России, предусматривает обязательную замену национальных водительских удостоверений на российские через полгода после получения гражданства в нашей стране или же просто въезда в страну.

В ведомстве это объясняют тем, что в некоторых странах водительское удостоверение выдается пожизненно, соответственно, иностранцы продолжают ездить с ними и в России, не зная ни Правил дорожного движения, ни, порой даже русского языка. Это позволяет им уклоняться от медицинского обследования, которое является обязательным при обмене национальных водительских удостоверений на российские.

