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7 июл 2023

Иностранные машины со штрафами не выпустят из России

Иностранные машины со штрафами не выпустят из России

Соответствующий законопроект ГИБДД подготовила совместно с Минтрансом, Госдума уже приняла его в первом чтении.

«Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет установить запрет на пересечение государственной границы России транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке» - цитирует ТАСС заявление главы ГИБДД, Михаила Черникова.

Фактически, каждую машину будут проверять на границе, и в случае наличия нарушения транспортное средство будет задержано до урегулирования всех обстоятельств.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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