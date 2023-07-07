Иностранные машины со штрафами не выпустят из России

Соответствующий законопроект ГИБДД подготовила совместно с Минтрансом, Госдума уже приняла его в первом чтении.

«Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет установить запрет на пересечение государственной границы России транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке» - цитирует ТАСС заявление главы ГИБДД, Михаила Черникова.

Фактически, каждую машину будут проверять на границе, и в случае наличия нарушения транспортное средство будет задержано до урегулирования всех обстоятельств.