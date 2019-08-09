Инспекторам АМПП разрешили штрафовать автомобилистов

Инспекторы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» теперь могут выписывать штрафы за неоплату парковки в Москве

До этого момента инспекторы могли лишь фиксировать нарушения оставленных на платных стоянках автомобилей. На данный момент около 300 работников ГКУ «АМПП» получили статус должностных лиц — контролеров и контролеров-ревизоров, соответственно возросли и их полномочия.

«Теперь инспекторы в соответствии со статьей 16.3 КоАП Москвы смогут выписывать штрафы за неоплату парковки. Раньше постановления выписывали другие специалисты Московского паркинга, а инспекторы только фиксировали автомобили-нарушители», — говорится в сообщении ГКУ «АМПП».