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9 авг 2019

Инспекторам АМПП разрешили штрафовать автомобилистов

Инспекторам АМПП разрешили штрафовать автомобилистов

Инспекторы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» теперь могут выписывать штрафы за неоплату парковки в Москве

До этого момента инспекторы могли лишь фиксировать нарушения оставленных на платных стоянках автомобилей. На данный момент около 300 работников ГКУ «АМПП» получили статус должностных лиц — контролеров и контролеров-ревизоров, соответственно возросли и их полномочия.

«Теперь инспекторы в соответствии со статьей 16.3 КоАП Москвы смогут выписывать штрафы за неоплату парковки. Раньше постановления выписывали другие специалисты Московского паркинга, а инспекторы только фиксировали автомобили-нарушители», — говорится в сообщении ГКУ «АМПП».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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