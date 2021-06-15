Инспекторы ГИБДД напомнили водителям про детские кресла

Водитель, помни! Если в твоем автомобиле едет ребенок в возрасте до семи лет, то он должен быть в детском кресле! Спереди в специальном удерживающем устройстве должны находиться даже одиннадцатилетние.

Столичное ГИБДД напомнило водителям, что при авариях дети страдают гораздо чаще взрослых людей и самый безопасный способ перевозки ребенка в автомобиле —детское кресло. Оно, по данным ведомства, снижает вероятность получения ребенком смертельных травм на 75%.

«В случае, если ребенок не зафиксирован с помощью специализированного удерживающего устройства, то даже при незначительных столкновениях транспортных средств или при резком торможении он может удариться о различные части внутреннего оснащения автомобиля и получить достаточно серьезные травмы» - цитирует портал Autonews представителей ведомства. К слову, штраф за отсутствие кресла - три тысячи рублей.