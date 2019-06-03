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3 июн 2019

Инспекторы на роликаз

Инспекторы на роликаз

Если вдруг кому-то захочется покарать парковочного инспектора, то сначала его придется догнать, ибо они стали передвигаться на роликовых коньках

Сообщается, что инспекторы-роллеры, которые будут работать посменно, начнут контролировать оплату стоянки, фотографировать автомобили, припаркованные с нарушением правил, а также следить за состоянием дорожных знаков, табличек и разметки.

«Мы стремимся сделать так, чтобы наши работники выполняли свои должностные обязанности с большим интересом. Один пеший инспектор в день проходит пешком до 25 км — на роликах передвигаться получится значительно быстрее. Кроме того, для любителей спорта из числа инспекторов это отличная возможность совместить приятное с полезным», — пояснили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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