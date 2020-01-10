Инвалиды могут получить новые транспортные льготы

В Госдуму направлен законопроект, предполагающий предоставление транспортным средствам инвалидов возможности бесплатного проезда по платным автодорогам

В России инвалидам могут разрешить безвозмездно пользоваться платными трассами. С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. «Создание и обеспечение инвалидам условий доступности объектов и услуг является одной из приоритетных задач органов власти РФ всех уровней и согласуется с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной нашей страной в 2012 году», — рассказал один из инициаторов, Ярослав Нилов.

Напомним, что на данный момент от платы за проезд по платным дорогам освобождаются автомобили скорой помощи, пожарной охраны, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федеральной почтовой связи.