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10 янв 2020

Инвалиды могут получить новые транспортные льготы

Инвалиды могут получить новые транспортные льготы

В Госдуму направлен законопроект, предполагающий предоставление транспортным средствам инвалидов возможности бесплатного проезда по платным автодорогам

В России инвалидам могут разрешить безвозмездно пользоваться платными трассами. С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. «Создание и обеспечение инвалидам условий доступности объектов и услуг является одной из приоритетных задач органов власти РФ всех уровней и согласуется с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной нашей страной в 2012 году», — рассказал один из инициаторов, Ярослав Нилов.

Напомним, что на данный момент от платы за проезд по платным дорогам освобождаются автомобили скорой помощи, пожарной охраны, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федеральной почтовой связи.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

  • Алевтина Игнатьева (Эскаева)
    Алевтина Игнатьева (Эскаева)

    Надежды юношей питают!
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