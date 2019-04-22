Ipad блокирует доступ к автомобилю

Что общего может быть между планшетами известной “яблочной” компании и автомобилями. Ответ - один аксессуар, который стал доставлять проблемы автовладельцам

На специализированных форумах стали появляться сообщения о том, что стилусы Apple Pencil во время зарядки начинают блокировать сигналы автомобильных ключей: электронные брелоки перестают отпирать двери машин. Чуть позже эту информацию подтвердило американское автомобильное издание The Drive.

Причина казуса кроется в том, что во время индукционной зарядки стилус генерирует частоты в особом диапазоне, которые и начинают блокировать ключи. Любопытно, что в отличие от программных ошибок, эта проблема не может быть исправлена, так как связана с аппаратным обеспечением. При этом во время работы Apple Pencil не мешает пользоваться электронными ключами автомобилей, так как в этот момент он генерирует частоты в совершенно другом диапазоне. Кроме того, отмечается, что карандаш во время зарядки блокирует сигналы далеко не всех автомобильных ключей.