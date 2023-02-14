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14 фев 2023

Иран не будет поставлять автомобили в Россию

Иран не будет поставлять автомобили в Россию

Да, так и есть  - поставок не будет, во всяком случае, пока что… Причина банальная – иранские компании до сих пор не обратились в Минпромторг за получением сертификатов ОТТС на свои машины. Соответственно, нет документов – нет продаж

Вообще такая ситуация выглядит крайне странным образом, так как разговоры о поставках машин из Ирана ходят давно – с конца лета прошлого года. Более того, иранское правительство прямо заявляло о своей заинтересованности в российском рынке.  Почему все намерения не обращаются в реальные действия – неизвестно.

Теоретически, главным игроком с ближневосточной стороны выступает концерн IKCO – он же Iran Khodro. Более того, данная фирма уже присутствовала в России, продавая в середине нулевых годов свой седан Samand.

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