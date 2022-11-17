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17 ноя 2022

Иран предложил АвтоВАЗу создать совместное производство автомобилей

Иран предложил АвтоВАЗу создать совместное производство автомобилей

АВТОВАЗ получил предложение Ирана о совместном производстве автомобилей — и в настоящее время изучает его перспективы

«Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают. И это не только Иран, но и Индия, Китай, и другие страны. Говорить сейчас о том, что мы находимся в стадии запуска этих проектов, наверное, преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение» - приводит ТАСС заявление президента АвтоВАЗа, Максима Соколова.

Любопытно, но в августе этого года проходила информация о том, что иранский автопроизводитель SAIPA собирался закупать у АвтоВАЗа двигатели для своих автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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