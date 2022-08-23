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23 авг 2022

Иран захватывает российский рынок автомобилей

Иран захватывает российский рынок автомобилей

Буквально на днях главный иранский концерн – Iran Khodro заявил о намерениях по выходу на российский рынок. К сожалению, представители концерна даже не рассказали о потенциальных продуктах для нашей страны, зато это сделали их конкуренты, которые также планируют совершить экспансию.

Компания SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile) — это второй по величине иранский автопроизводитель . На роль дебютной модели назначен седан Shahin. Занятный факт, машину относят к классу C, хотя построен автомобиль на платформе B-класса. Зато архитектура здесь, что называется, именитая – Toyota B.

В движение седан приводит «турбочетверка» 1.5 мощностью 112 сил и 178 Нм момента, совмещенная с пятиступенчатой «механикой».

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