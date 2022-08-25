Иранцы поделятся мотором для Lada Vesta

До недавнего времени все интернет-пространство обсуждало тему появления турбо-мотора на рестайлинговой Lada Vesta.

Изначально предполагалось, что силовую установку позаимствуют у Renault в рамках альянса. Речь, разумеется идет о турбированном моторе объемом в 1.3 литра и мощностью в 150 лошадиных сил. К сожалению, в свете последних событий этим планам не суждены уже сбыться.

Впрочем, без нового мотора "Весты" не останутся. Свои услуги здесь предложила иранская компания Iran Khodro, у которой есть наддвувный двигатель, которым компания с удовольствием готова поделиться. Мы говорим об агрегате 1,6 литра: он построен на базе французской атмосферной «четверки» TU5, а наддув помогли внедрить инженеры немецкой фирмы FEV. Иранский турбомотор развивает 163 лошадиные силы.