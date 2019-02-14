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14 фев 2019

Искупи вину - построй дорогу

Искупи вину - построй дорогу

Депутаты Государственной думы захотели совершить маленькую революцию в области дорожного строительства и быта тюремных заключённых

Они хотят отправлять заключённых не на лесоповал, а на строительство дорог. Инициатива принадлежит депутату Олегу Нилову, который уже отличался необычными предложениями.

По словам политического деятеля, к такому труду можно привлекать осуждённых за нетяжкие преступления, например, тех, кто отбывает наказания в колониях-поселениях. Как заявил Нилов: «Кто-то когда-то придумал эту модель отбывания наказания в колонии-поселении, где и наказание, и какой-то бесполезный труд. Давайте всю эту большую армию сконцентрируем на дорогах. Во всяком случае тех, кто не совершил насильственных преступлений. Самая большая беда — это дороги»

Чиновник в качестве преимуществ своей инициативы указал на отсутствие необходимости жесткого контроля подобных заключённых. По мнению Нилова, не требуется ни собак, ни конвоиров с автоматами. Достаточно лишь использовать электронные браслеты.

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