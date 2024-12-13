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13 дек 2024

ЦОДД рекомендовал москвичам воздержаться от использования личного транспорта с 16 по 25 декабря

ЦОДД рекомендовал москвичам воздержаться от использования личного транспорта с 16 по 25 декабря

В период с 16 по 25 декабря Москва столкнется с повышенной загруженностью дорог. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует жителям и гостям города использовать общественный транспорт, чтобы избежать пробок

По данным аналитиков, количество автомобилей на московских улицах увеличится на 30–50 тыс., по сравнению с началом месяца, достигнув рекордных 2,91 млн машин. Ситуацию на дорогах могут усугубить снегопады, отмечают специалисты ЦОДД. Для экономии времени организация посоветовала осуществить все запланированные поездки за подарками к Новому году на этих выходных или после 25 числа. В пресс-службе ЦОДД сообщили, что в указанные дни дороги будут свободнее.

Согласно прогнозам, 1 января на дорогах столицы будет всего 1,22 млн автомобилей, а в период новогодних каникул средний трафик составит 2,08 млн машин — на 29% меньше, чем в наиболее загруженную неделю декабря. Основными точками притяжения останутся центр города, парки и площадки для новогодних мероприятий.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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