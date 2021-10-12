История автомобильного мира: что случилось 12 октября?

В день основания славного города Еревана и открытия континентальной Америки Колумбом в автомобильном мире произошло очень много значимых событий. В этот день родился человек, который стоял у истоков немецкой автомобильной промышленности. В этот же день его соотечественник взошел на пьедестал гоночной серии «Формула 1», сделав себя пятикратным чемпионом мира!

Давайте обо всем по порядку. 12 октября 1868 года родился Август Хорьх – пионер немецкого автомобилестроения, гениальный конструктор и основатель фирм Horch и Audi. Его звезда начала восходить уже в 1896 году, когда Август устроился на работу к Карлу Бенцу. В 1897 году Хорьх был назначен директором завода в Мангейме, но, несмотря на успешную карьеру, в 1899 году он оставил компанию и открыл свое дело. В 1902 году в окрестностях Кёльна появилась фирма “Хорьх и Компания Моторвагенверке А.Г.” (Horch &Cо. Motorwagenwerke A.G.). Август Хорьх применял на своих автомобилях революционные, для своего времени решения. Он стал первым, кто решился на применение карданного вала и отказался от применения ременного или цепного привода. Также он одним из первых стал применять алюминий в строительстве кузовов.

Теперь перейдем в прекрасный мир гонок. 12 октября 2003 — Михаэль Шумахер стал первым в истории гонок «Формула-1» 6-кратным чемпионом мира, побив рекорд (пять) по количеству чемпионских титулов Хуана Мануэля Фанхио, державшийся с 1957 года. Тогда Михаэль не знал, что судьба уготовила ему еще два новых чемпионских титула.

Закончим мы, пожалуй, на изящной ноте. 12 октября 1976 года на лондонском автосалоне Earls Court Motorshow состоялась презентация легендарного автомобиля с клиновидным кузовом – Aston Martin Lagonda. Автомобиль был специфичным во всех смыслах. Во-первых, он был седаном, что для марки Aston Martin было крайне нехарактерно. Во-вторых, сам стиль - конечно же, угловатые формы прекрасно отражают эпоху семидесятых годов, но критики отмечали, что с этой машиной марка потеряла себя. К тому же, ее признали (по мнению «Bloomberg Businessweek») одной самых некрасивых моделей мира, выпущенных за последние пятьдесят лет. Впрочем, это не мешало ей быть инновационной машиной - Lagonda являлась первым автомобилем в мире, имевшим встроенный бортовой компьютер и цифровую приборную панель. Удивительно, но стоимость разработки электроники втрое превысила затраты на разработку самого автомобиля.