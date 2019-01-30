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30 янв 2019

Italdesign планирует удивлять

Italdesign планирует удивлять

В марте на Женевском автосалоне дебютирует новый суперкар итальянского ателье Italdesign с огромным антикрылом

Никакой точной информации об автомобиле нет. Никто даже не знает, как он выглядит, а тизерный ролик демонстрирует лишь прекрасные аэродинамические свойства автомобиля и, собственно, его большой спойлер. Однако есть предположение, что нас ждет автомобиль со среднемоторной компоновкой. Не исключено, что новинку создадут на том же шасси, что используется на суперкарах Audi R8 и Lamborghini Huracan.

Косвенно это подтверждается тем фактом, что та же платформа легла в основу родстера Italdesign Zerouno Duerta, который был представлен в Женеве в 2018 году. Открытый суперкар оснастили 5,2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 610 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Автомобиль способен ускоряться с места до 100 км/ч за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 330 км в час.

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Коммерсант, motor

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