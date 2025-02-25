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25 фев 2025

Италия обвиняет автопроизводителей во вводящей в заблуждение информации об электромобилях

Италия обвиняет автопроизводителей во вводящей в заблуждение информации об электромобилях

Итальянский антимонопольный орган (AGCM) начал расследование в отношении Tesla, BYD, Stellantis и VW Group. Компании подозревают в некорректном представлении характеристик электромобилей на официальных сайтах

По данным регулятора, автопроизводители предоставляют неконкретные и противоречивые сведения о запасе хода своих моделей, не объясняя, какие факторы могут влиять на реальный пробег. Кроме того, они не раскрывают подробности деградации аккумуляторов со временем и не дают четкой информации о гарантийных условиях.

На прошлой неделе сотрудники AGCM совместно с итальянской финансовой полицией провели проверки в местных представительствах компаний. Пока BYD, Stellantis и VW Group не прокомментировали ситуацию, а представители Tesla оказались недоступны для СМИ. Если нарушения подтвердятся, автопроизводителям грозят санкции за недобросовестные коммерческие практики.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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