Итальянские студенты создали спорткар в новом стиле Jaguar

Студенты Istituto Europeo di Design (IED) в Турине совместно с Italdesign разработали концепт Vision Rapida. Это спортивное купе, ориентированное на молодое поколение и получившее дизайн в новом стиле Jaguar

Однако разработчики спорткара отмечают, что они старались не ориентироваться на фирменный дизайн других автопроизводителей. В этом есть доля правды. Автомобиль в целом выглядит оригинально, но трудно избавиться от некоторого сходства с новым Jaguar Type 00, который произвел совершенно разные впечатления у автолюбителей.

Vision Rapida длиннее Toyota GR Supra и Nissan Z, но компактнее, чем Nissan R34 GT-R. Длина спорткара - 4510 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1280 мм и колесная база - 2800 мм. Технические характеристики не опубликованы, но заявляется, что Rapida может оснащаться как традиционным бензиновым мотором, так и гибридной или электрической силовыми установками.

Создание концепта заняло шесть месяцев. Над ним работали студенты IED под руководством мастеров из Italdesign, а сам макет был собран силами Italdesign и Scuderia Torino при поддержке Pirelli, OZ Racing и Lechler.

Публичный дебют Vision Rapida состоится на Fuorisalone в Милане, который пройдет с 7 по 13 апреля этого года, а затем он будет выставлен в Музее национального автомобиля в Турине с 15 апреля по 4 мая.