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11 ноя 2020

Итальянскую марку Bizzarrini возродят в 2021 году

Итальянскую марку Bizzarrini возродят в 2021 году

В лакшери-сегменте мирового автопрома очередное пополнение: в игру возвращается марка Bizzarrini, производившая в 60-х годах прошлого века дорогие и мощные спорткары

В XXI веке были по меньше мере три попытки возродить марку Bizzarrini, но они оказались преждевременными, а теперь за дело решила всерьёз взяться группа инвесторов во главе с немцем Ульрихом Бецем, известным топ-менеджером, который возглавлял компанию Aston Martin с 2000 по 2013 год, а до того работал на руководящих позициях в BMW, Daewoo и Porsche. Бец будет председателем совета директоров возрождённой фирмы Bizzarrini, а её гендиректором станет Кристофер Шеппард, член правления Aston Martin Works, компании, отвечающей за коммерциализацию исторического наследия Aston Martin.

Свою первую модель Bizzarrini покажет в следующем году, но какую именно, пока неизвестно. Джанет Грин, маркетинг-директор Bizzarrini, а в прошлом главный пиарщик Aston Martin, намекнула, что это будет мелкосерийная машина для коллекционеров стоимостью свыше миллиона фунтов стерлингов за экземпляр. Под капотом, скорее всего, будет двигатель внутреннего сгорания, а в дизайне можно ждать цитаты классических моделей Bizzarrini. Место производства будущих спорткаров Bizzarrini пока не определено.

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Колёса

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