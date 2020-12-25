Итоги автомобильных наказаний

157 миллионов нарушений за год. Вот такие мы с вами, читатели Motorpage, нехорошие. Кстати, это на 21 миллион больше, чем в прошлом году

Как сообщают Известия со ссылкой на МВД, подсчет велся в течение одиннадцати месяцев – с января по ноябрь. Большинство штрафов были выписаны при помощи комплексов видеофиксации. Что является самым популярным среди всего списка нарушений? Лидер – превышение скорости, Серебро – нарушение знаков и разметки. Бронза – проезд на запрещающий сигнал светофора.

В казну, к слову, должно поступить около 107,9 млрд рублей, учитывая, что средняя сумма штрафа -675 рублей. Интересно, что и должников, которые не оплачивали штрафы, в этом году стало больше – на 7.4 миллиона человек.