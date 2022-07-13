Iveco передает долю в СП российской стороне

Компания Iveco передаст свою долю в предприятии «Ивеко АМТ» российским партнёрам. Процесс реорганизации уже запущен.

Надо сказать, что данное предприятия имеет солидную историю - его организовали еще в 1994 году, правда, тогда оно называлось «Ивеко-УралАЗ». До сегодняшнего дня оно занималось сборкой коммерческой и другой специализированной техники. В составе СП находятся и сборочные, и сварочные производства, то есть процесс организован по полному циклу.

Компании Iveco принадлежало 33% предприятия. Кто стал его новым владельцем и о какой сумме сделки идёт речь, пока не уточняется. Руководство компании сообщает, что дело не в деньгах, а лишь в вопросах имиджа. С большой долей вероятности, в Iveco беспокоятся о санкционной нагрузке.