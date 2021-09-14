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14 сен 2021

Из «Запорожца» создали убийцу Tesla

Из «Запорожца» создали убийцу Tesla

Способность убивать выражается в динамических характеристиках – советская малолитражка превосходит знаменитый электромобиль по разгону.

Не сложно догадаться, что сейчас речь идет про тюнинг-проект. Да, этот гоночный запорожец был создан известным украинским мастером  под ником «TWIN BATTERY».  Взяв за основу старенький 965-й ЗАЗ мастер выкинул из него штатный двигатель внутреннего сгорания и установил электрическую силовую установку от Nissan Leaf.

Учитывая, что ЗАЗ-965  сравнительно легок, 150-сильный мотор электрокара обеспечивает микрокару достойную динамику. Вы спросите, а причем тут Tesla? Все просто – блогеры поставили «Запорожец»  в драг-заезд с этим американским электромобилем. И тюнингованная малолитражка выиграла гонку, разменяв первую сотню за 4.4 секунды, в то время как Tesla достигает этого результата на секунду медленнее.

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