Из «Запорожца» создали убийцу Tesla

Способность убивать выражается в динамических характеристиках – советская малолитражка превосходит знаменитый электромобиль по разгону.

Не сложно догадаться, что сейчас речь идет про тюнинг-проект. Да, этот гоночный запорожец был создан известным украинским мастером под ником «TWIN BATTERY». Взяв за основу старенький 965-й ЗАЗ мастер выкинул из него штатный двигатель внутреннего сгорания и установил электрическую силовую установку от Nissan Leaf.

Учитывая, что ЗАЗ-965 сравнительно легок, 150-сильный мотор электрокара обеспечивает микрокару достойную динамику. Вы спросите, а причем тут Tesla? Все просто – блогеры поставили «Запорожец» в драг-заезд с этим американским электромобилем. И тюнингованная малолитражка выиграла гонку, разменяв первую сотню за 4.4 секунды, в то время как Tesla достигает этого результата на секунду медленнее.