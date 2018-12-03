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3 дек 2018

Из детской кроватки сделали полноценный автомобиль

Из детской кроватки сделали полноценный автомобиль

Если ваши дети любят машинки, то вам определенно стоит обратиться к команде The Hoonigans, которые сделали автомобиль из обычной детской кроватки. Теперь станет куда проще послать своего отпрыска в соседний супермаркет за пивом

Вообще эти ребята, под руководством известного гонщика и шоумена Кена Блока, хулиганили и раньше, например, превратили Volvo V60 в «пончикомобиль», отрезав  от автомобиля заднюю часть и приладив магазинную тележку. Однако нынешняя задумка получилась куда масштабнее и смешнее.

Собственно, изобретатели взяли каркас детской кровати, который по чистой случайности был выполнен в виде Ferrari, и установили его на удлиненную раму от обычного карта. Чтобы колеса и покрышки заняли свои места, пластиковый кузов немного подрезали. Что касается силовой установки, то в качестве двигателя для гоночной кровати был выбран 125-кубовый моторчик. Что характерно, когда Кен Блок спросил команду насчет установки двигателя большей мощности, то ответом стал категорический отказ. Создатели заявили, что «еще хотят пожить».

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motor, Авторамблер

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