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23 сен 2022

Из Минпромторга уволился руководитель автомобильного департамента

Из Минпромторга уволился руководитель автомобильного департамента

Денис Пак покинул пост директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ.

Как сообщают «Ведомости», взгляды на деятельность Пака существуют диаметрально противоположные. Одни спикеры считают, его уход серьезной потерей для ведомства. Другие же считают, что в последнее время Пак не «принимал участия в отстаивании решений, которые бы шли на пользу автопрому». 

Всего же Пак работал в Минпромторге с 2012-го, а до того был советником министра юстиции. За транспорт он стал отвечать лишь в 2017 году. Кто займет кресло чиновника – неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Ведомости

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