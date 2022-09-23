Из Минпромторга уволился руководитель автомобильного департамента

Денис Пак покинул пост директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ.

Как сообщают «Ведомости», взгляды на деятельность Пака существуют диаметрально противоположные. Одни спикеры считают, его уход серьезной потерей для ведомства. Другие же считают, что в последнее время Пак не «принимал участия в отстаивании решений, которые бы шли на пользу автопрому».

Всего же Пак работал в Минпромторге с 2012-го, а до того был советником министра юстиции. За транспорт он стал отвечать лишь в 2017 году. Кто займет кресло чиновника – неизвестно.