Из такси уберут нелегалов

Сегодня Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, вводящий штрафы до 500 тыс. рублей для агрегаторов такси, которые передают заказы лицам без разрешения на перевозки

По данным инициативной группы, сейчас на рынке существует ряд предприятий, которые позиционируют себя в качестве лизинговых компаний с функцией агрегатора. Они получают лицензии на деятельность перевозчика, а затем передают автомобили с разрешениями третьим лицам, в том числе и нелегальными мигрантам за определенную арендную плату, которая списывается со счетов водителя.

Как поясняется в документе, в случае ДТП, компании-собственники не желают возмещать ущерб пассажирам и в качестве аргумента приводят тот факт, что автомобиль был передан третьему лицу. В то же время, третье лицо (в данном случае мигрант) может покинуть пределы РФ, чтобы уйти от ответственности.

Собственно, авторы законопроекта хотят ввести штраф за передачу заказов таксистам-нелегалам: до 200 тыс. рублей для юридических лиц и до 30 тыс. рублей для должностных лиц. Если нарушение будет совершено повторно, санкции возрастут до 500 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. Также авторы сообщают о том, что законопроект ждет множество правок. Однако документ необходимо принять в первом чтении, чтобы официально начать работу над реформой.