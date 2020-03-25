Из-за коронавируса автомобильная отрасль может умереть

Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) предрекает беспрецедентный для отрасли кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Из-за остановки завода, разрыва цепочек поставок и закрытия дилерских центров работы могут лишиться 14 миллионов человек

Вспышка инфекции сначала в Китае, а затем в Европе привела к самому крупному кризису в автомобильной промышленности, уверен генеральный директор ACEA Эрик-Марк Уитем. Несмотря на поддержку со стороны правительств стран Евросоюза, компании вынуждены закрывать заводы, а дилеры — шоурумы, что ставит под угрозу финансовое будущее 14 миллионов человек. Уитем призывает сохранить рабочие места, но для этого Еврокомиссия должна разработать меры, которые не позволят пандемии нанести «фундаментальный ущерб инновационным и исследовательским возможностям отрасли», а еще ей следует подготовиться к денежным вливаниям для быстрого восстановления производства.

Помимо этого, одними из важных элементов сохранения структурной целостности автомобильной промышленности являются производство и поставка запчастей, а также гарантийное обслуживание. Их сохранность обеспечит выживание логистических цепочек, а также поддержит работу экстренных служб, в том числе скорой медицинской помощи и спасателей. Уитем считает, что руководство Евросоюза заодно должно гарантировать бесплатное перемещение продуктов питания, лекарств, запчастей и топлива через территории всех стран, входящих в состав ЕС.