Изучение ПДД могут включить в школьную программу

Национальный автомобильный союз предложил правительству включить теорию ПДД в школьную программу и сдавать экзамен через систему ЕГЭ

«В настоящее время полноценные уроки по ПДД заменены на проведение факультативных занятий вне учебного плана, конкурсов, издание газет, что не способно заменить системного образования в данной сфере. Одновременно наблюдается низкий уровень подготовки молодых водителей в автошколах», — цитирует портал Autonews главу союза, Антона Шапарина.

Собственно, изучение ПДД надо внедрить в учебные программы в школах в качестве обязательных дисциплин. Более того, общественные деятели считают, что школьникам необходимо сдавать экзамены через государственную систему ЕГЭ с включением дисциплины в школьный аттестат. Правда, тут же предлагается и второй – более простой вариант. Он предполагает включение ПДД в курс обществознания. К сожалению, ведомство ни словом не обмолвилось о возможности зачесть сданный школьником экзамен по ПДД в рамках будущего водительского экзамена.