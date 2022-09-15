Известны подробности о новом Maserati Gran Turismo

Компания Maserati опубликовала изображения бензиновой версии купе GranTurismo нового поколения, продажи которого стартуют в начале следующего года.

Gran Turismo всегда был прекрасным спортивным купе с мощным бензиновым двигателем под капотом. К сожалению, тренды по заботе об экологии привели к тому, что в прошлом году Maserati представила очередное поколение модели, которое оказалось электрическим. Поклонники марки высказали свое недовольство, и руководство компании уверило, что все исправят.

Собственно, анонсированная бензиновая модификация – показатель, что в Maserati держат слово и прислушиваются к мнению поклонников. Да, внешне спорткар будет полностью повторять электрического прототипа, но под капотом будет находиться трёхлитровый шестицилиндровый мотор с турбонаддувом, который уже применяется на серийных моделях. Он способен развивать от 530 до 630 лошадиных сил.