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15 сен 2022

Известны подробности о новом Maserati Gran Turismo

Известны подробности о новом Maserati Gran Turismo
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati опубликовала изображения бензиновой версии купе GranTurismo нового поколения, продажи которого стартуют в начале следующего года.

Gran Turismo всегда был прекрасным спортивным купе с мощным бензиновым двигателем под капотом. К сожалению, тренды по заботе об экологии привели к тому, что в прошлом году Maserati представила очередное поколение модели, которое оказалось электрическим.  Поклонники марки высказали свое недовольство, и руководство компании уверило, что все исправят.

Собственно, анонсированная бензиновая модификация – показатель, что в Maserati держат слово и прислушиваются к мнению поклонников. Да, внешне спорткар будет полностью повторять электрического прототипа, но под капотом будет находиться трёхлитровый шестицилиндровый мотор с турбонаддувом, который уже применяется на серийных моделях. Он способен развивать от 530 до 630 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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