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11 апр 2017

Известны самые популярные автомобили марта в России

Известны самые популярные автомобили марта в России

В топе лидеров популярности произошли некоторые перестановки

В ТОП-25 самых популярных моделей новых автомобилей на российском рынке очередные пертурбации: в марте в тройку лидеров вернулся Hyundai Solaris, который в феврале оказался за пределами первой пятерки. Интересно, что при этом продажи популярного седана по сравнению с мартом прошлого года снизились на 12,7% до 6699 автомобилей. Но этого все равно хватило, чтобы «подвинуть» вниз Lada Vesta (6036 автомобилей, +31% к марту 2016 года).

Лидерство же по-прежнему удерживает Kia Rio: в марте было продано 8375 седанов и хэтчбеков этой модели, что на 43% больше, чем годом ранее. На втором месте — Lada Granta с 7817 проданными машинами (рост в полтора раза).

ТОП-25 самых популярных новых автомобилей в России в марте 2017 года:

1.  Kia Rio
2.  Lada Granta
3.   Hyundai Solaris
4.   Lada Vesta
5.  Hyundai Creta
6.   VW Polo
7.  Toyota RAV4
8.   Renault Duster
9.  Toyota Camry
10. Lada XRAY
11. Chevrolet Niva
12. Renault Kaptur
13. Renault Logan
14. Nissan X-Trail
15. Nissan Qasqai
16. Renault Sandero
17.   Lada 4x4
18. Datsun on-DO
19. Skoda Rapid
20. Kia Sportage
21. VW Tiguan
22. Skoda Octavia
23. Lada Kalina
24. Lada Largus
25. Nissan Almera

Всего в марте было продано 137 894 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 9,4% больше, чем годом ранее. В первом квартале этого года емкость российского рынка составила 322 464 автомобиля, что на один процент больше, чем в январе-марте прошлого года.

«Наконец, тренд продаж на российском авторынке движется в правильном направлении. 9% рост год к году в марте оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале, превращая суммарный результат продаж в первом квартале в небольшой плюс, — заявил  председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Это хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результат за квартал более 4-х лет. Однако, как говорится, одна ласточка весны не делает. Нужно иметь больше месяцев с  положительным результатом, прежде чем мы сможем назвать это прочным трендом».

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При написании новости использовалась информация:
АЕБ

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