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27 ноя 2024

JAC и Huawei представили роскошный седан Maextro S800

JAC и Huawei представили роскошный седан Maextro S800
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компании JAC и Huawei представили новый автомобильный бренд Maextro и первую модель этой марки - роскошный седан S800. Производитель не рассказал ничего о технических характеристиках автомобиля, но уже открыл предзаказ по цене от 1 до 1,5 млн. юаней (14,5 - 21,7 млн рублей)

Руководство Maextro называет S800 представительским седаном класса D+, а его главные конкуренты - это Mercedes-Maybach S-Class и Rolls Royce Ghost. При этом, S800 выделяется более необычным дизайном с линией крыши, как у фастбэка и передней частью кузова с узкими полосами фар и крупной хромированной сеткой на воздухозаборнике. Также можно заметить, что на некоторых деталях кузова, включая дверные ручки, есть маленькие светодиодные вкрапления, которые визуально напоминают ночное небо. Интерьер пока не показали, но судя по крупной задней двери, пассажиры второго ряда получат много свободного пространства. Точные габариты модели: 5480 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1536 мм в высоту, а колесная база - 3370 мм.  

Одной из главных особенностей Maextro S800 является его развитая система автопилота уровня L3. Пока точных данных о возможностях его работы нет, но компания сделала акцент на искусственном интеллекте, который сможет также управлять настройками климата, мультимедиа и другими системами в салоне.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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