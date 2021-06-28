JAC S5 ушел с российского рынка

В России перестали продавать бюджетный китайский кроссовер JAC S5. С официального интернет-портала модель уже исчезла, но у некоторых дилеров ещё остались нераспроданные автомобили.

Предполагается, что продажи прекращены из-за низкой популярности автомобиля. Собственно, это подтверждается и данными аналитиков Автостата, которые сообщают о том, что за весь период существования модели на нее обратило внимание не более двухсот покупателей.

Впрочем, машине уже приготовлена замена, причем даже две! Первая - кроссовер S4. Который появится на нашем рынке уже до конца текущего года. На данный момент автомобиль проходит необходимую сертификацию. Вторая новинка носит наименование X6, правда конкретики относительно данной модели нет.