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28 июн 2021

JAC S5 ушел с российского рынка

JAC S5 ушел с российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

В России перестали продавать бюджетный китайский кроссовер JAC S5. С официального интернет-портала  модель уже исчезла, но у некоторых дилеров ещё остались нераспроданные автомобили.

Предполагается, что продажи прекращены из-за низкой популярности автомобиля.  Собственно, это подтверждается и данными аналитиков Автостата, которые сообщают о том, что за весь период существования модели  на нее обратило внимание не более двухсот покупателей.

Впрочем, машине уже приготовлена замена, причем даже две!  Первая - кроссовер S4. Который появится на нашем рынке уже до конца текущего года. На данный момент автомобиль проходит необходимую сертификацию.  Вторая новинка носит наименование X6, правда конкретики относительно данной модели нет.

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