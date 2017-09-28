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28 сен 2017

Jaguar Land Rover меняет индексацию своих моделей

Jaguar Land Rover меняет индексацию своих моделей

Компания Jaguar Land Rover изменит индексацию всех своих моделей. Нет, британцы не пойдут по пути своих немецких конкурентов из Mercedes-Benz и Audi, которые после введения новых индексов только запутали всех.

Теперь все модели будут нести индекс, состоящий из букв и трех цифр, обозначающих мощность. Например, Range Rover Velad D240 означает, что под капотом у модели дизельный двигатель мощностью 240 л.с., а Jaguar F-Type P380 — бензиновый 380-сильный силовой агрегат. Непонятно как будут называться электромобили, ведь букву Е за собой давно застолбил Mercedes-Benz. А вот гибридные Jaguar и Land Rover наверняка будут иметь букву H перед цифрами.

Смена индексации легко объяснима: Jaguar Land Rover взял путь на электрификацию своих моделей. Гибридные автомобили куда мощнее нежели обычные с двигателями внутреннего сгорания такого же объема. Поэтому, могла возникнуть путаница и непонятно как узнавать мощность той или иной модели по шильдику.
 

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При написании новости использовалась информация:
Auto Express

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