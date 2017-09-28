Компания Jaguar Land Rover изменит индексацию всех своих моделей. Нет, британцы не пойдут по пути своих немецких конкурентов из Mercedes-Benz и Audi, которые после введения новых индексов только запутали всех.

Теперь все модели будут нести индекс, состоящий из букв и трех цифр, обозначающих мощность. Например, Range Rover Velad D240 означает, что под капотом у модели дизельный двигатель мощностью 240 л.с., а Jaguar F-Type P380 — бензиновый 380-сильный силовой агрегат. Непонятно как будут называться электромобили, ведь букву Е за собой давно застолбил Mercedes-Benz. А вот гибридные Jaguar и Land Rover наверняка будут иметь букву H перед цифрами.

Смена индексации легко объяснима: Jaguar Land Rover взял путь на электрификацию своих моделей. Гибридные автомобили куда мощнее нежели обычные с двигателями внутреннего сгорания такого же объема. Поэтому, могла возникнуть путаница и непонятно как узнавать мощность той или иной модели по шильдику.

