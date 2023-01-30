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30 янв 2023

Jaguar Land Rover официально отменил сервисную поддержку машин в России

Jaguar Land Rover официально отменил сервисную поддержку машин в России

Британская Jaguar Land Rover официально подтвердила, что в связи с санкциями остановила фирменную сервисную поддержку автомобилей в России

Информация о том, что Jaguar и Land Rover отключили российские сервисные центры от обновления специализированного программного обеспечения, появилась еще неделю назад и только сейчас представители марки выступили с официальным заявлением. Также СМИ указывают на факт того, что компания решила приостановить свою деятельность в РФ, хотя о полном уходе с рынка никто не говорит.

JLR стала уже третьей компанией, которая полностью лишила российских дилеров доступа к фирменному программному обеспечению. Первыми на такой шаг пошли в Volkswagen и Mercedes-Benz.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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